Juventus, Tudor LIVE: "Vlahovic sta bene, Gatti vediamo"

Gianluca Minchiotti

un minuto fa



Igor Tudor, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio, in programma domani alle 18 allo stadio Olimpico di Roma e valevole per la 36esima giornata di Serie A.



AGGRESSIVI - "A Bologna partita fatta bene da tutti, l'obiettivo è sempre essere con quella mentalità, andare avanti e fare male e poi difendersi tutti".



SETTIMANA - "Ho visto consapevolezza e fiducia, poi tanta voglia di fare bene. Sappiamo l'importanza della partita e ci siamo preparati al meglio"".



VLAHOVIC E GLI ALTRI - "Dusan ha fatto tutta la settimana con noi e sta bene. Altri no, a parte Gatti che ha fatto una parte piccola di un allenamento e allora lo portiamo in panchina e vediamo".