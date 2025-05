AFP or licensors

Juventus, Tudor: "Dipende tutto da noi? Conta qualcosina..."

Gianluca Minchiotti

51 minuti fa



Igor Tudor, allenatore della Juventus, parla ai microfoni di DAZN prima del match con l'Udinese.



DESTINO NELLE MANI - "Conta, sicuramente qualcosina conta ma poi va guadagnato tutto in campo, non bisogna sbagliare niente contro una squadra seria, sarà difficile, i ragazzi sono motivati, conta tutto, non solo motivazioni di testa ma anche la prestazione, poi il risultato deve arrivare di conseguenza con la voglia di dare più di loro".



SUGLI ALTRI RISULTATI - "C'è da concentrarsi su di noi e poi vedremo alla fine cosa hanno fatto gli altri".