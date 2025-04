Juventus, Tudor ha già convinto tutti: può essere l'allenatore del futuro

Scelto per una Juventus che doveva uscire da una situazione complicatissima,; negli accordi è previsto un rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima Champions, ma c'è anche una clausola in favore della società che può decidere di rescindere il contratto.- Tutto scritto nero su bianco, ma la differenza la faranno i risultati. E, per ora, sono dalla parte di Tudor: due vittorie e un pareggio nelle prime tre partite, sette punti in più in classifica e un entusiasmo ritrovato in tutto l'ambiente., tanto che, secondo quanto riporta La Stampa, al di là degli accordi contrattuali, se l'ex Lazio e Udinese dovesse centrare l'obiettivo la società sta pensando di confermarlo anche per la prossima stagione.

- Dopo l'ultimo successo in casa contro il Lecce,; poi ospiterà il Monza domenica 27 alle 15 e sfiderà il Bologna domenica 4 maggio prima di andare all'Olimpico contro la Lazio l'11. L'ultima partita in casa sarà contro l'Udinese, il campionato della Juve invece si chiuderà a Venezia contro la squadra di Di Francesco che potrebbe essere ancora in piena lotta per non retrocedere.