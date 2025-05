Juventus, Tudor: "Il mio futuro prima del Mondiale. Non sarebbe serio andare con un allenatore non confermato"

Igor Tudor centra l'obiettivo e porta la Juventus in Champions League. I bianconeri raggiungono il quarto posto grazie alla vittoria sul Venezia e per il tecnico croato scatterà ora il rinnovo automatico fino al 30 giugno 2026 a 2 milioni a stagione. La Juventus, però, ha una clausola per cui può decidere di interrompere il rapporto prima del 30 giugno 2025 con il pagamento di una penale. A Sky Sport, però, non si sbilancia sul suo futuro.

CONFERMA - "SI saprà molto presto, un po' di pazienza e si decide, prima del Mondiale. Ma io sono felice, sempre contento. Si è conquistato qualcosa ma bisogna accettare questa vita sempre in bilico, c'è un risultato che ti condanna e dice se sei bravo o no, ma bisogna trovare il piacere di fare questo lavoro. Se oggi non si vinceva a me non cambiava niente, mi sentivo lo stesso un allenatore. Poi se vinci sei più felice".

FUTURO - "Mi fate entrare in discorsi su cui non posso dire niente. Ci vedremo presto e si deciderà presto, eravamo tutti focalizzati su questo finale, sulle partite. Non devo neanche parlarne per una questione di concentrazione, ora c'è il Mondiale ma si risolve tutto prima. Non credo che sarebbe una buona idea andare là senza decisione. Oppure prenderla in un senso e poi portare l’allenatore là, non sarebbe serio né per me né per il club. Si farà una scelta prima del Mondiale sul futuro, penso sia una cosa giusta. Si farà una scelta prima, cosa giustissima".

EMOZIONI - "C'è stata un'adrenalina pazzesca visto cosa c'era in ballo, ma abbiamo raggiunto l'obiettivo meritatamente".

RINFORZI - "Prima di tutto serve essere al completo, in queste nove partite ogni volta mancavano almeno due titolari. Con Bremer, Cabal e Koopmeiners è una squadra seria, che potrebbe competere con tutti. Con due-tre pezzi si deve mirare a vincere, con gente che dà un po' di esperienza e di peso per vincere. Si sa che si vince con un'età media di 26-27 anni, siamo un po' verdi ma la qualità c'è".

Tudor, poi, ha parlato anche in conferenza stampa

GODURIA - "I ragazzi sono stati disponibili fin dal primo giorno, sul lavorare sulle cose chieste dall'allenatore. Noi chiediamo, poi vincono loro le partite con la loro qualità, oggi era importantissimo visto ciò che c'era in ballo. Erano in tanti con i crampi, complimenti ai ragazzi. Abbiamo vissuto tante emozioni in poco tempo, per come è finita poi, con una partita pazzesca. I ragazzi ci tenevano, volevano centrare questo obiettivo. Non è facile reggere queste pressioni, faccio i complimenti alla squadra, è stato difficilissimo, in ogni gara sono mancati 1-2 titolari, fra squalifiche ed infortuni. Una difficoltà enorme. Al traguardo si gode ancora di più.

MONDIALE - "Non pretendo niente, è un mio pensiero che chiarisco primo. Se uno va al Mondiale, non è una cosa che un club di qualsiasi livello può fare. Cosa mi direbbero i giocatori? Mi direbbero: "Tu cosa vieni a fare?". Vorrei che ci sedessimo prima per decidere".

SCUDETTO - "Manca essere tutti al completo ed avere 2-3 pezzi mirati, di spessore, che possa dare qualcosa in più alla squadra. Così potrebbe lottare per lo Scudetto".