AFP or licensors

Juventus, Tudor: "Kolo Muani? Non bisogna sbagliare, c'è bisogno di tutti"

59 minuti fa



Pochi minuti prima della sfida di Serie A fra Bologna e Juventus, il tecnico dei bianconeri Igor Tudor ha parlato così a DAZN: "Sono scelte che arrivano da una preparazione. Il Bologna sappiamo come gioca, sarà una bella gara".



CARATTERISTICHE DI KOLO MUANI UTILI PER QUESTA GARA? - "Tutti devono dare il proprio contributo, senza sbagliare. Entrambe le squadre hanno punti di forza e di debolezza".



COME SI ARRIVA A QUESTA GARA? - "Abbiamo avuto qualche giocatore fuori: c'è bisogno di tutti, le partite sono sicuramente importanti, non decisive ma comunque oggi è una gara bella".