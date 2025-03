. Il tecnico croato, arrivato con un contratto fino al termine di questa stagione al posto dell'esonerato Thiago Motta, parla in conferenza stampa alle ore 12.Ecco le sue parole: "Vorrei salutare tutti. Ringrazio il direttore e tutto il club per questa opportunità di allenare questo grande club. Non voglio deludere nessuno, anzi lavorare bene. Le emozioni ci sono, lSoprattutto c'è la voglia di lavorare, di fare bene e di raggiungere gli obiettivi., non le ho mai cercate nella mia vita".

Ha tutte le doti di un giocatore di prima classe, sa fare goal ed è un trascinatore. Viene da un momento un po' così, ci siamo parlati e vuole ripartire.- "Quando un giocatore è forte, è facile trovargli un ruolo. Ho visto tutti i ragazzi dispiaciuti, sentono la responsabilità per il cambio di allenatore. Ma li ho visti vogliosi e motivati per ripartire. Kenan. Proverò a trovare le posizioni giuste per far rendere di più i calciatori".

- "Mi considero un allenatore, che ha iniziato abbastanza presto per via degli infortuni da calciatore. Nella mia carriera ho fatto scelte di cuore. Se mi sento che è giusto proseguo, se no vado a casa.- "Non posso ancora dire chi potranno essere i trascinatori. E' vero che le generazioni sono diverse, i giovani di oggi hanno una cultura diversa. Prima c'era molta più personalità, ma va detto che è stata presa una strada nuova.Qui c'è cultura del lavoro, Del Piero e Zidane erano umili. Mi ricordo quella voglia pazzesca della squadra, già nel riscaldamento. Questa è la Juve, devo trasmetterlo ai giocatori".- "Tutti devono prendersi le proprie responsabilità e andare nella stessa direzione, anche se chi gioca meno è meno contento., ha le doti giuste per farlo. Alla squadra devo dare un po' di spensieratezza, ma anche cattiveria mentale, senza trascurare l'aspetto tattico".- "Ho giocato sia a 3, sia a 4, a uomo o a zona. Bisogna trovare l'assetto giusto, ma la differenza la fanno lo stile, l'atteggiamento e lo spirito. Questo è il mio compito. Spero di far vedere subito qualcosa, ci vorranno due o tre settimane".

"Sapete tutti che è un giocatore che viene da grandi annate, quest'anno ha alternato buone prestazione ad altre meno buone come tutta la squadra. Le doti ci sono, il mio compito è di farlo rendere al massimo e sono sicuro che lo farò".