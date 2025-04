Juventus, Tudor: "La strada è giusta, volevamo più vincerla noi. Ecco perché sono venuto a Torino in macchina"

AFP via Getty Images

L’allenatore dellaIgorha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Roma chiusa sull'1-1.o."Sono d'accordo. Oggi ci mancava struttura con Bremer e Gatti, poi bisogna mettere attenzione. Vedremo in futuro, di sicuro c'è da migliorare da quel punto di vista. Mi è piaciuto tanto il primo tempo, abbiamo spinto bene. Loro nel secondo hanno cambiato qualcosa, ma nel finale volevamo più vincerla noi. Vogliamo sempre vincere, ma dal periodo che viene la squadra a livello fisico e di testa ci sta e siamo sulla strada giusta. Il pareggio ci dà confidenza".

"Grande gol, è sempre la qualità dei giocatori che decide. Volevamo portare tanti in avanti, ma non concedere il contropiede. Siamo entrati bene, non era scontato visto il momento da cui veniamo. Vista la mentalità giusta"."Sono qua da 10 giorni, l'emozione dopo un po' si abbassa e bisogna pensare al lavoro. Uno ci tiene, pensa a tutti i dettagli e c'è poco tempo da godere. E' un lavoro che da fuori sembra che si goda di più, ma da dentro meno".

"Per arrivare prima, rispetto al viaggio in aereo".