Juventus, Tudor: "Ora l'ultimo step. Vlahovic è entrato con il cuore"

, allenatore della, parla a Dazn dopo il successo dei bianconeri per 2-0 sull'Udinese nella penultima giornata di Serie A."Bella partita, vittoria meritata, ora manca l'ultimo step a Venezia. Dobbiamo fare bene questi ultimi 90 minuti"."Da un po' sono tutte finali, tutte importanti, i giocatori sanno l'importanza, dobbiamo essere concentrati sulle situazioni"."I ragazzi mi sono piaciuti tanto, hanno fatto una gran bella gara, non c'è uno che non mi sia piaciuto".

"Udinese squadra serie a ben allenata"."Vlahovic giocatore incompiuto? E' forte, poi quando un attaccante non segna tutti mettono delle domande intorno. Oggi è entrato bene, con il cuore. Se resto alla Juve vorrei ripartire da Vlahovic? Non commento".