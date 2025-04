, allenatore della, parla ai microfoni diprima del match con il Lecce: "Ha lavorato bene, il ragazzo va anche lasciato... stiamo parlando troppo di lui. Si sono scelti gli undici migliori in questo momento, la ssquadra sta crescendo, c'è ancora da lavorare, c'è da non sbagliare niente, c'è da capire che sono tutti importanti, anche quei cinque che entrano e quelli che non entrano, c'è bisogno di tutti"."Lavoro sui calci piazzati? Si lavora sempre su tutto, su quelle cose che sono piaciute e che bisogna confermare, e anche sulle altre che invece abbiamo fatto meno bene. Ho visto bene la squadra nel prepartita, concentrata, mi è piaciuta. Ora però conta la partita è lì che bisogna spingere"

"Le voci extra campo? Stanno bene, non è un tema a mezz'ora dalla partita. Stanno tutti bene e sono concentrati".