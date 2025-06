Guarda la Club World Cup 2025 gratis su DAZN Scopri le migliori offerte

ha presentato in conferenza stampa, la seconda sfida in questo Mondiale per club contro i marocchini del(si gioca a Philadelphia alle 18 ora italiana), protagonisti di una buonissima prestazione contro il Manchester City nonostante la sconfitta per 2-0. In caso di successo, i bianconeri metterebbero le mani sugli ottavi di finale della competizione, con un premio economico di 9 milioni di euro.Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissioneQueste le principali dichiarazioni del tecnico croato, a partire da una valutazione sugli avversari: "Sarà un avversario diverso, si gioca a un orario diverso. L’abbiamo preparata al massimo, come sempre. Sarà una gara importante contro una squadra di qualità e noi dovremo dare il nostro meglio, andando a tutto gas per novanta minuti., ogni partita è una partita a sé. È impossibile fare paragoni tra una partita e l’altra, ogni gara ha la sua particolarità".A proposito dell'atmosfera che regna all'interno del gruppo, Igor Tudor ha aggiunto: "La partita contro l’Al Ain l’hanno approcciata come piace a me, anche grazie al lavoro che stiamo facendo.Se posso permettermi, fa percepire la sua presenza anche con i modi giusti e con le parole giuste. Mi è piaciuto molto come ha parlato ai giocatori a Torino. C’è grande energia da parte sua, i giocatori l’hanno percepita e l’hanno presa come ulteriore motivazione. Dopo la partita era contento della prestazione e dell’energia vista in campo".Infine Igor Tudor ha parlato così delle sensazioni che la Juventus ha destato in queste ultime settimane, tra la preparazione al Mondiale per club e l'esordio positivo contro l'Al Ain: "Qualificarsi in anticipo sarebbe bello, naturalmente, ma non si può programmare niente. Bisogna pensare partita dopo partita. Sorprese nel torneo? Senz’altro ci sono, noi dobbiamo cercare di non essere una sorpresa in negativo, ed evitarlo è compito mio e dei giocatori.".