Juventus, Tudor su Bremer: "È il difensore più forte al mondo"

. Il suo ex club lo ha ingaggiato come nuovo allenatore al posto di, esonerato dopo le due sconfitte di fila contro. Il croato ha sempre parlato in termini entusiastici della sua vecchia squadra e di alcuni dei suoi campioni.Il nuovo mister, in passato, aveva speso belle parole perche, infortunatosi al crociato qualche mese fa, potrebbe tornare in campo a, giusto in tempo per disputare ilQuando allenava la Lazio e mentre parlava al suo attaccante,, Tudor diceva questo del difensore brasiliano. "queste le sue parole, riprese dalle telecamere di Dazn e che da un lato elogiavano l'avversario e dall'altro volevano spronare l'argentino.

Non solo Bremer, Tudor ha dimostrato di apprezzare molto anche l'attaccante serbo Dusanche aveva elogiato pubblicamente quando guidava. "è l’attaccante più forte del campionato di Serie A? No, è un giocatore forte, ma