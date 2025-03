Juventus-Tudor, tutti i dettagli del contratto: durata, cifre, opzioni

16 minuti fa



Igor Tudor è il nuovo allenatore della Juventus: l'ufficialità è arrivata nel pomeriggio di domenica 23 marzo. Il croato firma per un paio di mesi ma il suo futuro sulla panchina bianconera resta in dubbio e sarà legato a doppia mandata ai risultati di questo finale di stagione.



LA DURATA - Il contratto siglato tra il tecnico e la società prevede un rinnovo automatico a circa due milioni a stagione per l'anno successivo solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League.



L'OPZIONE - C'è però anche l'ipotesi che il club si sia riservato, nell'accordo, un’opzione non vincolante che permetterebbe alla Juventus di risolvere il contratto con Tudor in estate, anche se la squadra avesse raggiunto l'obiettivo Champions League. I bianconeri sono attualmente quinti e si giocano la quarta piazza con Bologna, Roma, Milan e Lazio.