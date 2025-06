Juventus, Tudor: "Yildiz giocatore raro, solo lui sa dove arriverà. Vlahovic? Oggi è entrato con la testa giusta"

Igorha parlato a DAZN dopo la vittoria dellacontro ilche ha significato qualificazione agliQueste le sue parole."E' stata una partitaanche per l'orario, il ritmo era più basso. Anche loro si sono preparati per noi. Abbiamo trovato subito il goal, e quello ci ha aiutato, nel calcio non si sa mai bisogna stare attenti. Io non sono mai tranquillo nemmeno sul 3-1 o il 4-1, vedo sempre pericoli.Stasera avranno una serata e una cena liberi, se la sono meritata e ci prepariamo per il City. Una bella sfida".

giocare là davanti e fare la differenza pur avendo tanta corsa da centrocampista vero è una dote rara. Ha una mentalità importante. Abbiamo visto tutti cosa è in grado di fare. Un ragazzo d'oro"."Oggi èha giocato per la squadra, poi il bel gesto di Manuel Locatelli che gli ha lasciato il rigore, gesto da capitano".