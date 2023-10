La Juventus si candida al diventare una delle società più attive sul mercato nella prossima sessione invernale di calciomercato.In questo senso si possono leggere le tante voci su Bernardeschi che resta un giocatore molto apprezzato. Senza dimenticare che Federico ha mantenuto ottimi rapporti con gli ex compagni, con la società e con Allegri.Giuntoli si muove tra incontri di mercato e diversi profili seguiti con maggiore insistenza nell’ultimo periodo.Allo stato attuale non ci sono le condizioni per un ritorno in bianconero di Federico, nei prossimi giorni si vedrà se la situazione cambierà. Con Bozzo Giuntoli ha scambiato idee e opinioni su altri profili che possono fare al caso della vecchia Signora, sopratutto di giovani talenti che sono finiti nel mirino dell’area scouting bianconera. Dopo un’estate che ha visto la Juve operare sopratutto in uscita ora è arrivato il momento di rinforzare la squadra con diversi nuovi innesti.