Juventus, tutto ruota attorno a Vlahovic. Ma il rinnovo di contratto è un problema

Nessuno meglio di Dusan Vlahovic in questo 2024. Nessuno meglio di Vlahovic in questa Juve. Che dopo aver tenuto il passo dell'Inter nonostante le difficoltà del centravanti serbo, dalla vittoria natalizia di Frosinone in poi si è letteralmente aggrappata a Vlahovic: ogni 3 gol, 2 sono segnati dal numero 9 bianconero. Oggi l'unico in grado di fare la differenza a e trascinare i compagni di squadra pure se nelle difficoltà. Il presente quindi dice una cosa chiara, anzi forte: la Juve non può fare a meno di Vlahovic. Anche se il passato ha visto il club bianconero provare davvero a darlo via, scambiandolo magari con Romelu Lukaku. E il futuro? È tutto da scrivere.



LA SITUAZIONE – Parti ancora lontane in tema di rinnovo del contratto. Che non sarebbe un'urgenza guardando alla scadenza ancora fissata al 30 giugno 2026. Ma che lo diventa dal momento che a fine stagione scatterà l'aumento dello stipendio concordato al momento del suo arrivo, per un ingaggio monstre da quasi 25 milioni lordi. Troppi per la Juve, per questa Juve almeno. Difficile che la trattativa possa entrare nel vivo prima di fine stagione, ampia la distanza riscontrata anche durante gli ultimi contatti tra la dirigenza bianconera e l'agente del serbo, Darko Ristic. Intanto Vlahovic è arrivato davvero a quel livello inseguito per due anni. E così è un'altra cosa, tutta un'altra cosa.