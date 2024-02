Juventus, tutto su Nijstad: il progetto, il blitz, l'offerta

Quel messaggio affidato alla bottiglia dei social network ha raggiunto il proprio scopo. Perché negli ultimi giorni, buona parte del popolo bianconero si è già accorta di un ragazzo che fino a quel momento era inevitabilmente sconosciuto ai più. Una bella foto di piazza Castello di notte, luogo tra i più suggestivi e identificativi di Torino, per confermare la sua presenza in città. E così quello di Ruud Nijstad è diventato rapidamente uno dei nomi più cercati sui Google. Oltre a essere con ogni probabilità il prossimo colpo della Juventus per quel che riguarda il proprio settore giovanile, tanto per cominciare ovviamente.



CHI E' – Nijstad è uno dei difensori centrali under 16 più ambiti di tutta Europa: classe 2008, olandese e punto fermo nella selezione di categoria orange, di proprietà del Twente. Segni particolari: vuole lasciare il suo club a parametro per spiccare il volo in una grande società. E in questi giorni sta valutando con estrema attenzione la proposta bianconera: è questo il motivo della sua presenza a Torino, ha visitato con la famiglia le strutture della Juventus e posto le basi per quello che rimane il percorso ideale per tanti giovani dal sicuro avvenire che da tutto il mondo guardando al club bianconero come uno di quelli di riferimento. Sul piatto un contratto triennale e la scalata Under 17-Under 19-Next Gen.