Juventus, tutto su Tonali e Osimhen: Giuntoli prepara la rivoluzione estiva

Lotta per la qualificazione alla prossima Champions League, playoff da passare per centrare l’obiettivo ottavi di finale, una Coppa Italia da giocare e, seppur ne sia appena trascorsa una, una sessione di mercato – quella estiva – da cominciare a progettare sin dai primissimi giorni di febbraio., reduce da due successi consecutivi con Empoli e Como e proiettata verso la sfida contro il PSV Eindhoven nella massima competizione europea.. Gli innesti di Alberto Costa, Lloyd Kelly, Renato Veiga e Randal Kolo Muani (complici anche le cessioni di Danilo, Arthur e Fagioli) si inseriscono proprio in questa direzione, ma in estate ci sarà da lavorare per rendere definitivi alcuni prestiti arrivati a gennaio e per aumentare, sempre più, il tasso competitivo della squadra piemontese.

– almeno uno per reparto – potendo già contare su una rosa che sia al contempo giovane (età media di 25,3 anni) e sostenibile (il monte ingaggi bianconero è stato tagliato di oltre il 30% in due anni, come sottolinea La Gazzetta dello Sport).Passando al setaccio i vari reparti bianconeri (solo in porta non ci sarà alcuna rivoluzione con la conferma di Di Gregorio – che verrà riscattato dal Monza – e di Perin come suo vice), ecco che già partendo dal pacchetto arretrato si potrà avere qualche cambiamento importante. Durante la prossima sessione,(compresa tra i 60 e i 70 milioni di euro)che poteva giungere già lo scorso mese.del Feyenoord. Il difensore slovacco – abile a disimpegnarsi sia sulla fascia mancina che al centro della difesa – sarà il primo rinforzo della nuova Juventus e, nella sessione extra (dal 1° al 10 giugno) che verrà aperta prima dell’avvio del Mondiale per Club statunitense. Come riporta La Gazzetta dello Sport,, a cui si aggiungeranno i 14 necessari a definire il riscatto di Pierre Kalulu dal Milan.

. Seppur il centrocampo sia stato il reparto maggiormente toccato da una serie di investimenti importanti (Khepren Thuram, Teun Koopmeiners e) che hanno portato la cifra spesa in estate a superare i 120 milioni, la prossima finestra di mercato può regalare un nuovo tassello di qualità alla formazione di Thiago Motta. La lente d’ingrandimento è posta, da qui a fine stagione, proprio sul brasiliano ex Aston Villa: le aspettative, a ora, non state rispettate e. Chiaramente, la possibile offerta prevederà un conguaglio importante, seppur a bilancio i due giocatori avranno valutazioni simili (circa 40 milioni di euro).

(contratto in scadenza a giugno 2026 e un ingaggio che salirà sino a 12 milioni), destinato a non rinnovare il proprio accordo con i bianconeri – QUI I DETTAGLI – senza una riduzione dello stipendio., attaccante del Galatasaray, ma di proprietà del Napoli. Il centravanti nigeriano ha un contratto con i partenopei sino al 2026 – il club azzurro ha un’opzione per rinnovare l’accordo di un’ulteriore annata – al cui interno è presente una clausola rescissoria da 75-80 milioni valida solamente per l’estero, considerando anche quei 30 milioni – da clausola col Porto – da investire per Francisco Conceicao.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui