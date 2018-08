Si chiamerà ancorail canale dedicato al club bianconero: resta uguale il nome, cambia la forma e la sostanza. Sì, perché da ieri JTV è una, già lanciata dalla società di Andrea Agnelli sugli store online all’estero e in Italia. Dopo la chiusura lo scorso luglio della corporate tv nata nel 2006, il progetto si è dunque spostato sul web. La “vecchia” JTV in onda al canale 212 su Sky aveva sfruttato la strategia commerciale del colosso satellitare, che aveva garantito la trasmissione in chiaro del canale tematico bianconero (insieme a quello della Roma) per offrire ai tifosi i match di Champions League in differita. Con l’acquisizione da parte di Sky dei diritti per la massima competizione europea per club da questa stagione, il progetto ha chiuso i battenti.