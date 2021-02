Nel calcio moderno ai centrocampisti viene chiesto di saper fare entrambe le fasi con la stessa intensità. Ecco perchè Filippo Ranocchia può essere considerato il prototipo ideale. I margini di crescita sono ancora enormi ma questo talento classe 2001 sta convincendo sempre di più con la Juventus under23. A una grande capacità di costruire il gioco sia con il destro che con il sinistro aggiunge dinamismo e intelligenza tattica in fase di non possesso. Bravo anche nel tiro da fuori (come testimoniano i 3 gol in campionato) anche ieri contro la Pro Vercelli è andato più volte vicino al bersaglio grosso. Un tesoro molto importante per il club bianconero, sempre molto attento sui giovano talenti italiani.