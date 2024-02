Juventus-Udinese di lunedì? C'è Sanremo dietro la decisione della Lega Serie A

Juventus-Udinese chiuderà il programma della 24esima giornata di Serie A ma la scelta di posizionare la gara dei bianconeri il lunedì sera alle 20.45 (così come quella di posizionare il sabato alle 18 e non alle 20.45 Roma-Inter) non è legata a motivazioni pratiche, bensì... televisive.



La Lega Serie A, infatti, ha scelto di spostare al lunedì sera la sfida della Juventus contro l'Udinese perché l'alternativa sarebbe stata quella di un piazzamento il sabato sera alle 20.45 in quanto gara precettata anche da Sky e non solo da Dazn.



Il problema è che sabato alle 20.45 la partita si sarebbe scontrata con la finalissima del festival di Sanremo con un problema importante di concorrenza anche a livello di auditel e, di conseguenza, raccolta pubblicitaria. Per questo alla fine tutte le parti hanno concordato per uno slittamento a lunedì sera.