Juventus-Udinese 3-1

Marcatori: 9' p.t. Ronaldo (J), 38' p.t. Ronaldo (J), 45' p.t. Bonucci (J), 47' s.t. Pussetto (U).

Assist: 38' p.t. Higuain (J), 45' p.t. Demiral (J)

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci (31' s.t. De Ligt), Demiral, De Sciglio; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Dybala (30' s.t. Bernardeschi); Higuain (35' s.t. Douglas Costa), Ronaldo. A disp. Pinsoglio, Perin, Ramsey, Alex Sandro, Pjaca, Emre Can, Rugani, Muratore. All. Sarri.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, De Paul (21' s.t. Wallace), Mandragora, Fofana, Stryger Larsen (42' s.t. Nestorovski); Okaka (16' s.t. Pussetto), Lasagna. A disp. Perisan, Nicolas, Sierralta, Opoku, Becato, Barak, Teodorczyk. All. Gotti.

Arbitro: Pasqua di Tivoli.

V.A.R.: Piccinini di Forlì.

Ammoniti: 21' p.t. Dybala (J), 40' p.t. Nuytinck (U), 48' s.t. Bentancur (J).