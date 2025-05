Juventus-Udinese, le pagelle di CM: Nico, goal pesantissimo; Vlahovic, che ingresso!

Getty Images

Arrivano palloni innocui, quasi sconnessi, e allora da gestire c'è solo la preoccupazione che possa andare tutto storto.Buoni guizzi, meno le esecuzioni. E' un discorso sempre di corsa, il suo. Pochissimo ragionamento. Ci sono margini di manovra e miglioramento piuttosto evidenti.Prova a prendersi Davis, e un po' lo rimbalza. Tiene botta, manovra e stavolta lo sa: deve marcare e tenere duro. Non è la sua partita, non quella che preferirebbe.Considerato che ha veramente poca benzina nelle gambe, eccoci qui: non ci sono tante sbavature. Anzi: sembra rientrato con buona tigna.

Fa più fatica degli altri e alla fine è giusto pure che tiri il fiato, perché dalla sua qualità passano parecchie certezze della Juve. Ne mostra qualcuna, solo in parte.(dal 73'Deve tenere duro. E tiene durissimo).Parte male, prosegue bene. Certo: la mira è totalmente da rivedere, però si abbassa al livello della partita e ne cava qualcosa di utile. Molto.Non c'è tanto da ragionare, c'è solo da correre e provare a seguire i dettami di Tudor, che gliene dice di ogni e lo tiene sul pezzo. Va bene così.

(dall'81'In una gara in cui mostra le solite amnesie, almeno si toglie lo sfizio di un gol pesantissimo per la Champions. Il riscatto (del campo) è dietro l'angolo.Parte compassato e alla fine continua esattamente allo stesso modo. Due partite saltate gli hanno allentato la condizione, evidentemente, ma si fa perdonare con i due assist.(dal 91'Alla fine ha dato quello gli aveva chiesto Tudor: brio, imprevedibilità, buone intenzioni. Lo zampino è pure nel gol, è proprio nell'andare a dar fastidio.

Se l'è divorato. Sarebbe stata un'altra partita, con quella corsa verso la rete.(dal 73'Partita subito in salita con una rincorsa su uno spiovente sbilenco di Locatelli. Poi la rete, e l'abbraccio di tutti)Non è una bella Juve, ma è una Juve che funziona. Basta? Sì, perché l'obiettivo è decisamente troppo importante.Un paio di parate che tengono a galla i suoi: la Juve punge poco, però un paio di situazioni sono davvero fastidiose. Sul gol poco da fare.

Il giallo, una partita a litigare, le difficoltà nel tenere gli esterni della Juve che vanno più o meno forte, più o meno sempre.E' una buona partita, ed è il migliore dei suoi. Senza alcun dubbio.(dal 76'A dare centimetri e personalità. Ci prova)L'aria è strana e la prestazione ne risente. Oggettivamente. L'uomo in meno di Runjaic, la prossima volta ci penserà bene. O meglio.Come Kabasele: Ehizibue si distingue per tenuta, intenzioni e un paio di affondi niente male.

Ha un'occasione, e bella: niente da fare. Si perde tra i suoi "vorrei", ma in fondo non riesce.L'Udinese gira a fatica e la colpa è pure sua: non dà mai un punto di riferimento, proprio non gli riesce.Si fa male alla mezz'ora: non aveva detto praticamente nulla fino a quel momento.(dal 29'Ingresso misurato: fa il suo, non arriva mai a dare di più)Uno dei pochi a provarci, naturalmente riuscirci è un altro discorso. Ma c'è, si vede, distribuisce.(dal 60'Timido, tutto sommato. E non un grande apporto per i bianconeri)

Ha doti balistiche, e in fondo potrebbe esaltarsi: no, non lo fa davvero mai.(dal 76'Fa venire gli incubi agli juventini: in fondo è stato suo il gol nel finale di Supercoppa un po' di tempo fa…)Quando la palla arriva in zona sua, ecco che si perde nelle difficoltà di palleggio e possesso. Faticaccia.Un paio di scelte da rivedere, Solet su tutte. L'Udinese allo Stadium prova a giocare sulle paure della Juve, poi ripiega.