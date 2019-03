(calcio d'inizio alle ore 20.30) è l'anticipo che apre la 27esima giornata di campionato in Serie A. Dopo la vittoria nello scontro diretto di domenica scorsa a Napoli, i campioni d'Italia hanno già in tasca l'ottavo scudetto consecutivo grazie ai ben 16 punti di vantaggio sui secondi in classifica.Dall'altra parte Nicola punta sul talento dei sudamericani De Paul e Pussetto. Arbitra Chiffi.Szczesny; Caceres, Barzagli, Rugani, Spinazzola; Bentancur, Emre Can, Matuidi; Bernardeschi, Kean, Alex Sandro.Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; ter Avest, Larsen, Wilmot, Fofana, Zeegelaar; De Paul, Pussetto.