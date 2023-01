Dopo la partita resta su Calciomercato.com per l'approfondimento di Alberto Polverosi.







Ottava vittoria di fila, secondo posto provvisorio in solitaria e -4 momentaneo dal Napoli, in attesa delle partite di domani:ha una tripla ghiotta occasione, nelin scena all'Allianz Stadium di Torino, contro l'di AndreaI bianconeri, dopo la sofferta vittoria di Cremona arrivata al 91' grazie alla punizione di Milik, vogliono altri tre punti, fondamentali nella rincorsa scudetto, che da sette giornate a questa parte vede solo vittorie per la Vecchia Signora, con l'ultima rete subita dal Milan a ottobre e la miglior difesa del campionato e d'Europa assieme al Barcellona, con solo sette gol subiti. Di fronte i friulani, in netto calo dopo un inizio di stagione da sogno: ottavi in classifica a -5 dall'Europa ma senza vittorie da otto giornate (sei pari e due ko). Sfida nella sfida, quella tra i due bomber Milik e Beto, rispettivamente 6 e 5 reti finora. Allegri recupera anche Angel Di Maria, probabilmente in campo dal 1', mentre Sottil punta sull'ex Roberto Pereyra.La Juventus ha vinto 10 delle ultime 13 sfide contro l’Udinese in Serie A (2N, 1P) andando sempre a bersaglio (35 reti in questa striscia – 2.7 in media a match). Dopo il 2-0 nello scontro più recente, i bianconeri potrebbero centrare due successi di fila senza subire gol contro i friulani per la prima volta dal 2018 (due tra marzo e ottobre). L’Udinese ha perso 65 partite in Serie A contro la Juventus, più che contro ogni altra avversaria; in particolare, i friulani hanno trovato un solo successo nei 12 incroci in campionato contro i bianconeri con Massimiliano Allegri alla guida (3N, 8P), 1-0 il 23 agosto 2015 allo Stadium. La Juventus ha vinto gli ultimi sei confronti interni di Serie A contro l’Udinese e potrebbe, in caso di successo in questo match, eguagliare la sua striscia più lunga di vittorie interne consecutive ai danni dei friulani nel massimo campionato – sette tra il 1980 e il 1987. La Juventus ha vinto le ultime quattro gare casalinghe di Serie A senza subire gol e potrebbe trovare cinque successi interni di fila tenendo la porta inviolata per la prima volta da marzo 2018. La Juventus ha vinto le ultime sette partite consecutive e non arriva a otto successi di fila in Serie A da dicembre 2018, quando sulla panchina bianconera sedeva proprio Massimiliano Allegri; inoltre ha vinto questi sette incontri senza subire alcun gol e non trova otto vittorie di fila impreziosite da clean sheets da marzo 2018 (quando, sempre con Allegri, arrivò a nove). L’Udinese è rimasta imbattuta in tre delle quattro sfide di questa Serie A contro avversarie che hanno iniziato la giornata nelle prime cinque posizioni in classifica (1V, 2N); in tutto lo scorso campionato ci era riuscito solo due volte (2N, 7P). La Juventus ha già segnato tre gol su punizione diretta in questo campionato (due Vlahovic e uno Milik) e cioè lo stesso numero di reti realizzate in questo modo sommando le precedenti quattro stagioni di Serie A (dal 2018/19 al 2021/22, inclusi i tre anni di era Cristiano Ronaldo). Arkadiusz Milik ha trovato il gol nelle sue ultime due sfide contro l'Udinese in Serie A: solamente contro Parma e Verona l'attaccante polacco ha segnato in tre incontri consecutivi di Serie A - in totale sono tre le sue reti contro i friulani in cinque confronti. I due portieri con la miglior percentuale di parate del campionato giocano nella Juventus: Wojciech Szczesny (87.5%) e Mattia Perin (83.3%, la stessa percentuale di Zoet dello Spezia). Roberto Pereyra ha esordito in Serie A il 28 gennaio 2012, proprio contro la Juventus, contro cui ha anche segnato un gol nell'agosto 2021 - il classe '91 ha vestito la maglia della Vecchia Signora per 48 partite di campionato tra il 2014 e il 2016, segnando quattro reti.