Juventus-Udinese è il terzo anticipo della 22a giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 20.45, arbitra Antonio Giua della sezione di Olbia, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



JUVENTUS – UDINESE Sabato 15/01 h. 20.45



GIUA

RASPOLLINI – DI GIOIA

IV: FOURNEAU

VAR: CHIFFI

AVAR: CECCONI



PRIMO TEMPO



43' - L'Udinese chiede un rigore per un contatto tra Soppy e Pellegrini in area della Juve: per Giua tutto regolare e il VAR non richiama, si gioca.



34' - Fallo di Soppy, ammonito l'esterno dell'Udinese.



23' - Arthur ferma fallosamente Deulofeu: ammonito il centrocampista della Juve, proteste bianconere.