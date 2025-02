Juventus, ufficiale Arthur al Girona: i dettagli del prestito

Arthur Melo è un nuovo giocatore del Girona. Ufficializzato il trasferimento in prestito fino al 30 giugno del 2025 del centrocampista della Juventus, la quale pagherà una parte dell'ingaggio al calciatore brasiliano, che ha, con i bianconeri, un contratto fino al 30 giugno 2026. Prestito oneroso per la Juventus che incasserà 700.000 euro dagli spagnoli più 200.000 di bonus

IL COMUNICATO - "Torino, 01 febbraio 2025 – Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Girona FC per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Arthur Henrique Ramos De Oliveira Melo a fronte di un corrispettivo di € 0,7 milioni; tale accordo prevede oneri accessori pari a € 0,2 milioni.

Dopo quella della scorsa stagione alla Fiorentina, con la quale ha totalizzato 48 presenze tra tutte le competizioni di cui 32 da titolare, Arthur Melo è pronto a vivere un'altra avventura in prestito.

Il centrocampista brasiliano classe 1996 proseguirà, dunque, la sua stagione in Spagna: da oggi è un giocatore del Girona, cui approda a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025.Arthur, approdato alla Juventus dal Barcellona nell’estate del 2020, ha vissuto due stagioni in bianconero collezionando in totale 63 apparizioni e trovando una volta la via della rete, prima di trasferirsi in Premier League.In bocca al lupo per questa nuova avventura!"