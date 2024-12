Juventus, ufficiale: Chiellini entra nell'Eca, il comunicato

Come si legge nel comunicato ufficiale della, "entra nell'ECA. Il 16 settembre scorso per Giorgio Chiellini iniziava una nuova avventura in bianconero, questa volta però con un incarico dirigenziale e nello specifico nelle vesti di Head of Football Institutional Relations.Un ruolo manageriale, dunque, quello che ormai da qualche mese sta vedendo Chiellini impegnato nel rappresentare il Club nelle relazioni con le istituzioni calcistiche nazionali e internazionali. Un ruolo che si sposa perfettamente con la formazione acquisita da Giorgio nel suo ambito accademico, ma anche con tutto ciò che è stato nella sua lunga e vincente carriera da calciatore.

Ora, per lui, un nuovo attestato di stima, proveniente dalla European Club Association (ECA). Giorgio, infatti, è stato nominato membro del Comitato per le Competizioni per Club UEFA. Questa nuova posizione che andrà a ricoprire lo vedrà coinvolto nelle dinamiche e, conseguentemente, nelle decisioni relative alle competizioni UEFA a livello di club. Con lui sono stati nominati anche Andre Villas Boas (FC Porto) e Niclas Carlnen (Malmö FF).«Sono grato per la fiducia che mi ha concesso l'European Club Association (ECA) – dichiara Giorgio Chiellini – nominandomi membro del Comitato per le Competizioni per Club UEFA. Un impegno di grande responsabilità, grazie al quale avrò l’opportunità di condividere la mia esperienza e di contribuire al futuro del calcio europeo, con la passione e la dedizione di sempre».

Congratulazioni, Giorgio!".