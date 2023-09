Laaccoglie, in arrivo dal. Il centrocampista olandese classe 2004 partirà dalla Juventus Next Gen. La formula è quella del trasferimento"È ufficiale un nuovo arrivo tra le fila della Juventus Next Gen.Si tratta di Livano Comenencia, olandese classe 2004, che si lega ai nostri colori firmando un contratto fino al 30 giugno 2025.Centrocampista estremamente duttile, adattabile anche al ruolo di difensore, Livano approda a titolo definitivo dal PSV, dove è arrivato nel 2012 per svolgere, di fatto, praticamente tutta la trafila nel settore giovanile del club di Eindhoven.Un percorso virtuoso, il suo, nel quale ha bruciato le tappe ed è salito di categoria con il passare delle stagioni.Comenencia arriva a Torino dopo avere totalizzato nell'ultima stagione disputata - quella 2022/2023 - 37 presenze tenendo in considerazione tutte le competizioni e le diverse squadre per le quali ha giocato. Al PSV, infatti, è sceso in campo con la Seconda Squadra - vale a dire l'Under 21 - e con l'Under 18. Proprio con quest'ultima è arrivata la soddisfazione più grande della scorsa annata: la vittoria ai calci di rigore - dove Livano ha calciato e segnato uno dei tiri dal dischetto - nella finale play-off del campionato di categoria contro i pari età dell'Ajax.Quest'anno, invece, una presenza - fino al momento del passaggio in bianconero -, sempre nel PSV Under 21 e una convocazione in Prima Squadra, quest'ultima ottenuta in occasione del match di ritorno contro lo Sturm Graz valevole per il terzo turno di qualificazione alla Champions League 2023/2024.Ora è pronto a lottare per nuovi obiettivi, con la maglia bianconera addosso.Welkom, Livano!"