ha diramato la lista dei convocati dellaper il match di domani alle 18.45 con il, ritorno dei play off di. Per questa partita la Juve deve fare a meno sia di Paul Pogba, che questa mattina aveva fatto la rifinitura in gruppo, che di Federico Chiesa, il quale stamane avava lavorato solo in palestra, dopo l'affaticamento che lo aveva tenuto fuori per il match di domenica scorsa a La Spezia. Per completare il quadro dell'infermeria, resta a casa ovviamente anche Arek Milik.1 Szczesny, 2 De Sciglio, 3 Bremer, 5 Locatelli, 6 Danilo, 9 Vlahović, 11 Cuadrado, 12 Alex Sandro, 15 Gatti, 17 Kostić, 18 Kean, 19 Bonucci, 22 Di Maria, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Rabiot, 30 Soulé, 32 Paredes, 36 Perin, 43 Iling-Junior, 44 Fagioli, 45 Barrenechea