Juventus, UFFICIALE: i dettagli del colpo Semedo

Getty Images

La notizia era già nell'aria perché il sito della Lega Serie A lo aveva già reso ufficiale, ma ora, come da prassi,, attaccante classe 2003 che si unirà alla formazione Next Gen in Serie C. La punta cresciuta nel settore giovanile del BenficaUn nuovo innesto nell’attacco della Juventus Next Gen: si tratta di Luis Semedo, che arriva in prestito dal Sunderland. Nato l’11 agosto 2003 a Lisbona, Portogallo, Semedo è un giovane attaccante che si è formato nel settore giovanile del Benfica, dove ha affinato le sue doti tecniche e tattiche.

Luis è un attaccante versatile, dotato di grande fisicità e abilità nel gioco aereo, caratteristiche che lo rendono pericoloso in area di rigore. Nonostante la giovane età, ha già dimostrato di avere un grande potenziale e la capacità di adattarsi a diversi ruoli offensivi. Benvenuto alla Juventus, Luis!