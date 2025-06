Juventus, ufficiale il riscatto di Kelly

Getty Images

Ufficiale il trasferimento a titolo definitivo dal Newcastle alla Juventus di: il difensore classe '98 infatti diventerà a tutti gli effetti un giocatore bianconero dal 30 giugno 2025. Il giocatore ex Bournemouth tra le altre era arrivato a Torino a febbraio scorso e con la formazione piemontese ha complessivamente collezionato(12 in campionato, due in Champions League e una in Coppa Italia). Dopo quella di Kalulu è quindi ufficiale anche la permanenza del difensore britannico: entrambi prenderanno parte al Mondiale per Club con la Juventus - che ha l'esordio fissato a Washington contro gli emiratini dell'Al Ain, nella notte tra il 18 e il 19 giugno.

- "Il trasferimento temporaneo di Kelly alla Juventus diventerà definitivo a partire dal prossimo 30 giugno. In bocca al lupo, Lloyd!" si legge nella nota diffusa dal Newcastle attraverso i propri canali ufficiali.- Kelly era stato prelevato dal Newcastle per una cifra intorno ai 3 milioni di euro, più oneri accessori da 0,8 milioni. Il riscatto, come si legge nel comunicato della Juventus dello scorso febbraio, era fissato aIl corrispettivo sarebbe potuto essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 6,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.