Cambiaso alla Juventus, ora è ufficiale. Ad annunciarlo è una nota ufficiale sul sito bianconero: "Arriva a titolo definitivo dal Genoa:Ligure di origine, Andrea arriva da una stagione positiva, soprattutto a livello personale. A Genova, sponda rossoblù, sfiora le 30 presenze stagionali e stupisce tutti per la sua capacità di adattarsi, alla sua prima stagione, a una nuova realtà come la Serie A e soprattutto ai diversi moduli adottati dal Genoa nel corso della stagioneIn un altro comunicato, la Juventus svela le cifre dell'affare nel quale rientra anche la cessione di Dragusin al Genoa ( QUI i dettagli):Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Genoa Cricket and Football Club per l’al raggiungimento di crescenti obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2027".- Cambiaso a Torino potrebbe essere solo di passaggio. Da quella parte infatti Allegri ha già Alex Sandro e Pellegrini più De Sciglio, e se non dovesse partire nessuno dei tre, che in quel ruolo ha perso Hickey e negli ultimi giorni ha superato la concorrenza della Salernitana.