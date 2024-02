Juventus, UFFICIALE: la lista dei convocati per Verona, con due ritorni eccellenti

Di seguito la lista dei convocati per la trasferta di domani della Juventus sul campo dell'Hellas Verona. Bianconeri in campo contro l'Hellas Verona, in trasferta, nel match valido per la venticinquesima giornata di Serie A. Fischio d'inizio in programma alle ore 18:00 di sabato 17 febbraio 2024.



Di seguito la lista dei convocati diramata da Massimiliano Allegri per la trasferta a Verona, che oggi si è espresso così sulla partita: "Aver fatto un punto in tre partite fa capire che non sia un buon momento, soprattutto pensando a un punto in due partite in casa. Il Verona sta facendo un ottimo lavoro nonostante le difficoltà, serve un atteggiamento diverso in termini di attenzione ai dettagli. Vlahovic-Chiesa? Vedremo, devo valutare. Federico da un mese e mezzo alterna lavoro e riposo, sarà importante per il finale di stagione ora che sta ritrovando condizione. Domani abbiamo tutti a disposizione a parte Kean, chi scende o chi subentra sarà importante".



Allegri rispetto alla sconfitta con l'Udinese ritrova Danilo, che ha scontato la squalifica, e Vlahovic, che ha smaltito l'infortunio.



