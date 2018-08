Ufficiale la partnership che unisce la Juventus alla De Cecco, azienda italiana attiva nel settore alimentare. Ecco il comunicato ufficiale: "Alla vigilia della nuova stagione e alla presenza del capitano bianconero Giorgio Chiellini, è stato annunciato oggi l’accordo che unisce Juventus e De Cecco: un connubio fondato su valori comuni di due eccellenze italiane, come l’attenzione alla qualità totale, all’innovazione e alla costante crescita internazionale. Due eccellenze che rappresentano il Made in Italy, nei confini nazionali ma anche e soprattutto all’estero, e che sono guidate da una costante ricerca del miglioramento.



Lo confermano le vittorie in campo della Juventus e anche quelle di De Cecco, riconosciuta nel mondo come simbolo di italianità e qualità già dal 1893, anno in cui vinse la sua prima medaglia d’oro all’Esposizione Universale di Chicago, fino ad oggi con l’ultimo riconoscimento del Premio “Piace ai consumatori” insignito poche settimane fa.



«Abbiamo un DNA italiano e siamo tra i rappresentanti del Made in Italy all’estero, per questo siamo orgogliosi di dare il benvenuto nella famiglia Juventus alla De Cecco, che condivide con noi la volontà di continuare a esportare al di fuori dei confini nazionali l’eccellenza italiana. Questo accordo testimonia nuovamente la grande attenzione di Juventus nell’unirsi a Partner con obiettivi comuni», dichiara Giorgio Ricci, Co-Chief Revenue Officer - Global Partnership and Corporate Revenues di Juventus.



«È con grande soddisfazione che oggi De Cecco annuncia l’inizio di una lunga Partnership strategica con Juventus, una Partnership inimitabile che si fonda su tre caratteristiche che ci contraddistinguono, ci uniscono e ci rendono unici in Italia e nel mondo: eccellenza, qualità e italianità”, dice Francesco Fattori, CEO del Gruppo De Cecco. “La nostra azienda è nel mondo della pasta e del food quello che la Juventus è nel calcio: eccellenza assoluta. Abbiamo entrambi una storia più che centenaria di qualità e di successi legati al nostro impegno quotidiano a dare sempre e solo il massimo ai nostri “tifosi”, quando sono a tavola e sul campo».



De Cecco sarà nostro Partner globale e beneficerà della visibilità televisiva garantita da gare trasmesse in tutto il mondo, oltre che di asset digitali, di PR ed esperienziali."