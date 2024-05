Juventus, UFFICIALE l'accesso in Champions League: Allegri raggiunge l'obiettivo minimo, 50 milioni in arrivo

, la prima con il nuovo format. I piemontesi si vanno ad aggiungere a Milan e Inter al novero di qualificate all’Europa che conta. Serviva un successo alla formazione bianconera contro la Salernitana, dopo il pareggio arrivato per 1-1 contro la Roma all’Olimpico, per permettere alla squadra di Massimiliano Allegri di regalarsi la matematica certezza di disputare la prossima edizione della massima competizione continentale per club. Una vittoria contro i campani che è sfuggita alla Vecchia Signora, che ha pareggiato per 1-1 - Rabiot ha salvato i bianconeri dalla sconfitta, dopo la rete di Pierozzi, la prima in Serie A - allo Stadium.

(1-0 all’andata, 1-1 al ritorno). Attualmente, i bianconeri hanno accumulato 7 punti di vantaggio sui giallorossi (sesti in classifica), un distacco non colmabile attraverso le restanti ultime due partite in campionato, che non permettono ai capitolini di sorpassare i bianconeri in classifica: va ricordato in caso di arrivo a pari punti, si controlleranno gli scontri diretti e chi avrà totalizzato il maggior numero di punti otterrà la miglior posizione finale.

L’ufficialità è arrivata al termine dei quarti di finale di Europa e Conference League: nel 2024/2025, dunque, la penisola azzurra è certa aritmeticamente di chiudere tra le prime due Nazioni del ranking Uefa e quindi ottiene un posto ‘jolly’ nella prossima Super Champions League. Questo significa che il quinto posto nella classifica di Serie A darà accesso diretto alla competizione europea più importante per club.

importanti anche per il mercato del futuro. Soldi che aiuteranno, inoltre, a dare respiro a un bilancio troppo spesso in sofferenza negli ultimi anni. La Vecchia Signora, nelle sue previsioni, valutava il solo ingresso in Champions League per una cifra compresa tra i 45 e i 50 milioni di euro, ma, seppur tale aumento dipenda dal numero di squadre che la Serie A porterà nella prossima coppa dalle grandi orecchie (in caso di sesta formazione, tale evento si traduce in una fetta di market pool - ovvero la quota dei premi Uefa distribuita al mercato televisivo di ciascun Paese - minore).