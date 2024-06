Juventus, ufficiale l'addio di Cherubini

Getty Images

Attraverso i propri canali ufficiali,Il dirigente – che aveva da poco finito di scontare la squalifica legata al caso plusvalenze – lascia così la Vecchia Signora dopo 12 anni di militanza all’interno del club bianconero. Come pista per il futuro, ci può essere il ruolo di direttore sportivo della Sampdoria."Dopo dodici anni, ricchi di soddisfazioni e successi, il prossimo 30 giugno si chiuderà l'avventura di Federico Cherubini alla Juventus.Un viaggio, iniziato nel 2012, che ha visto Cherubini arrivare in bianconero dal Foligno e l’ha portato a occuparsi a tutto tondo del mondo Juventus.

Diverse vesti, ma un unico filo comune in ogni ruolo ricoperto: competenza e professionalità. Con queste due parole possiamo riassumere i dodici anni alla Juventus di Federico che ringraziamo per il lavoro svolto facendogli un grande in bocca al lupo per il futuro".