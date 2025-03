Juventus, UFFICIALE l'esonero di Thiago Motta e l'arrivo di Tudor

Juventus FC comunica di aver sollevato Thiago Motta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro.

Juventus FC comunica inoltre di aver affidato la guida della Prima Squadra Maschile a Igor Tudor che domani dirigerà il primo allenamento".





Laha comunicato ufficialmente l'esonero del tecnico. Dopo la svolta registrata nella serata di ieri e la decisione di affidare la panchina a, tutto è stato predisposto per gli annunci ufficiali: sia quello della chiusura del rapporto con l'ex Bologna che quello dell'arrivo dell'ex Verona sono giunti nel pomeriggio di questa domenica 23 marzo.non sarà dunque in panchina per la prossima partita dellacontro il(calcio d'inizio sabato 29 marzo alle ore 18): al suo posto ci sarà dunque un nuovo allenatore, un ritorno, quello di Igorche già era stato il vice di AndreaLa svolta verso il croato che ha battuto la concorrenza di Robertoè arrivata nella serata di ieri quando, dopo che i contatti continui con l'ex ct sono stati accantonati, è stato Igorad aprire alla Vecchia Signora e soprattutto alle. Il grande ex ha infatti accettatoprendendosi il ruolo di traghettatore.