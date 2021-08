Nuovo positivo al Covid-19 nel gruppo Juventus. A comunicarlo lo stesso club bianconero, attraverso i suoi canali ufficiali: "Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del calciatore Marley Aké. In ossequio alla normativa e in accordo con l’autorità sanitaria locale il giocatore è stato posto in isolamento". Il giovane ha giocato circa 30 minuti sabato scorso contro il Monza, in occasione del trofeo Berlusconi.