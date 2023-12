Come su legge sul sito ufficiale del club bianconero, "il primo contratto da professionista Alessandro Bassino lo firma con la Juventus, con scadenza fissata al 30 giugno 2025.

Difensore classe 2006, Alessandro è un giocatore della nostra Primavera dall’estate del 2023, quando è diventato ufficiale il suo passaggio in Under 19 dall’Under 17 bianconera.

In questo inizio di annata ha già giocato otto partite delle undici totali disputate fin qui dalla squadra allenata da Paolo Montero. Diventano undici se si considerano le tre affrontate nella scorsa stagione (2022/2023, ndr).

Sempre quest’anno Alessandro ha trovato anche l’esordio tra i professionisti, subentrando a gara in corso, nel match di Coppa Italia Serie C disputato e vinto 1-5 dalla Juventus Next Gen nel primo turno della competizione in trasferta contro la Pro Vercelli".