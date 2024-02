Juventus, UFFICIALE: rimborsato il bond del 2019 da 175 milioni

La Juventus ha ufficializzato il rimborso del bond da 175 milioni emesso nel febbraio 2019 e negoziato al Global Exchange Market di Dublino. Il provvedimento è stato reso possibile senza utilizzare l'aumento di capitale, deliberato nei mesi scorsi e pari a 72 milioni circa. Il club ha deciso di utilizzare alcune linee bancarie già esistenti - e non utilizzate per circa 236 milioni negli scorsi mesi - per rimborsare il bond da 175 milioni più 5,9 milioni di interessi. In questo modo dunque non sarà necessario un nuovo aumento di capitale.



IL COMUNICATO - Questo il comunicato ufficiale del club bianconero in merito. "Juventus Football Club S.p.A. comunica che, in data odierna, è stato rimborsato integralmente il prestito obbligazionario non convertibile “€175,000,000 3.375 per cent, con scadenza il 19 febbraio 2024, negoziato sul sistema multilaterale di negoziazione “Global Exchange Market” di Euronext Dublin, per l’ammontare nominale di € 175 milioni, oltre agli interessi di periodo maturati pari a circa € 5,9 milioni".



LA DIFFERENZA CON L'INTER - La scelta dunque testimonia una situazione dei conti tornata ad essere discreta. Per fare un paragone - scrive ilbianconero.com, l'Inter, ad ogni scadenza, deve emettere un nuovo bond dal valore nominale più elevato per rimborsare quello precedente con gli interessi. Invece, la Juventus ha emesso un solo bond e i fondi necessari per il rimborso provengono direttamente dalla cassa e vengono trasferiti ai detentori dei titoli. Questa operazione dimostra una grande solidità finanziaria.