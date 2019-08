Approda al Monza il centrocampista classe 98 Nicola Mosti, proveniente dalla Juventus, ma nella scorsa stagione nelle fila dell’Imolese. Mosti arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione ed obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.



Nativo di Pietrasanta, è cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, per poi passare alla Primavera della Juventus dove si è messo in luce. Da lì ha indossato le maglie di Gavorrano (serie C), Viterbese (C) e Imolese (C). Nello scorso campionato è stato titolare della sorprendente formazione Emiliana.