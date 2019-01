La Juventus ha ufficializzato l'arrivo in società di un nuovo dirigente. Si tratta di Filippo Fusco, ex responsabile dell'area tecnica dell'Hellas Verona. Entra a far parte dello staff dell'Under 23, in qualità di secondo responsabile dell'area tecnica subito dietro Federico Cherubini.



Ecco il comunicato.

La Football Teams Area della Juventus, facente parte della Sport Area diretta dal Chief Football Officer Fabio Paratici, potrà contare da oggi anche sulla professionalità di Filippo Fusco, che assume la carica di 2nd Teams Area Manager, a riporto diretto di Federico Cherubini, Head of Football Teams and Technical Areas.

Fusco assume la gestione delle formazioni Under 23 e Under 19 e dei giocatori in prestito, e insieme a Stefano Braghin, Head of Women, e a Massimiliano Scaglia, Academy Manager, responsabili rispettivamente del Settore Femminile e delle Academy, completa così il gruppo dirigenziale, deputato al coordinamento delle squadre Juventus