Adesso è ufficiale: Denis Zakaria è un nuovo giocatore del Chelsea. Con una nota apparsa sul sito ufficiale e sui propri canali social, i Blues hanno comunicato l'acquisto del centrocampista svizzero dalla Juventus, in prestito con diritto di riscatto. "Voglio salutare tutti i tifosi del Chelsea. Sono molto felice e orgoglioso di essere un Blues e non vedo l'ora di vedervi presto allo Stamford Bridge", le prime parole con il club londinese del centrocampista classe '96, arrivato in bianconero a gennaio dal Borussia Moenchengladbach.