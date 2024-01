Juventus, UFFICIALI due cessioni in Serie B: Crespi e Ranocchia, quanto incassano i bianconeri

La Juventus ha chiuso due operazioni in uscita che sono diventate ufficiali in queste ore attraverso il sito della Lega Serie A presso cui sono stati depositati entrambi i contratti. Si tratta di Gian Marco Crespi che è andato allo Spezia e di Filippo Ranocchia passato al Palermo.



CRESPI ALLO SPEZIA - Crespi è un portiere classe 2001 arrivato a Torino da svincolato dopo l'esperienza al Crotone. Dopo un anno nella Next Gen lascia la Juventus a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Sostituirà Dragowski andato al Panatinaikos. Questo il comunicato della Juve: "Gian Marco Crespi ceduto a titolo definito allo Spezia. Il portiere classe ’01, aggregato nella prima parte della stagione alla rosa della Next Gen, passa ufficialmente al club ligure".



RANOCCHIA AL PALERMO - L'altra cessione è quella del centrocampista classe 2001 Filippo Ranocchia che nella prima parte di stagione era in prestito con diritto di riscatto all'Empoli. Cresciuto nel Perugia è arrivato a Torino nel 2019, da lì una serie di prestiti a Vicenza, Monza e appunto Empoli. Ora la cessione al Palermo che frutterà alle casse bianconere 4 milioni di euro più bonus e Ranocchia ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028. Il comunicato ufficiale: "Filippo Ranocchia, centrocampista classe 2001 arrivato in bianconero dal Perugia nel 2019, è stato ceduto a titolo definitivo dalla Juventus al Palermo"