Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei convocati bianconeri in vista del match di questa sera con il Paris Saint Germain, valevole per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Per l'occasione, la Juve ritrova Federico Chiesa, che torna fra i convocati dopo il lungo infortunio, ma deve fare a meno di Moise Kean. Come si legge nel bollettino, "durante l’allenamento di ieri Kean ha avvertito un fastidio alla coscia destra. I successivi esami strumentali hanno evidenziato una infiammazione a livello della cicatrice esito di un precedente infortunio del retto femorale".



I CONVOCATI



1 Szczesny



5 Locatelli



7 Chiesa



11 Cuadrado



12 Alex Sandro



14 Milik



15 Gatti



17 Kostić



19 Bonucci



20 Miretti



23 Pinsoglio



24 Rugani



25 Rabiot



30 Soulé



36 Perin



42 Barbieri



44 Fagioli



46 Barrenechea