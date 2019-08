Il Benevento pesca in casa Juventus. Secondo Il Mattino, il club giallorosso sta chiudendo l'arrivo di Stephan Mavididi, ex Arsenal che l'anno scorso ha giocato con l'Under 23 bianconera. C'è già l'ok del giocatore per un affare da circa un milione totale, da sistemare solo i dettagli con la Juventus che vuole il 50% della futura rivendita.