Paulo Dybala è uno degli uomini più discussi in questa finestra di calciomercato. A inizio agosto sembrava in partenza salvo poi essere blindato da Andrea Pirlo ma ora potrebbe esserci un nuovo assalto per la Joya. Ma chi potrebbe ottenere le prestazioni dell'argentino? Alla domanda rispondono i betting analyst che vedono il talento della Juventus al Barcellona. L'asse Torino-Barcellona è molto caldo dopo l'arrivo molto probabile di Luis Suarez. Ecco allora che i bookmaker puntano sul cambio della guardia in casa juventina. L'approdo di Dybala dal suo connazionale Messi, all'ultima stagione con la maglia blaugrana, è offerto a 4,00. Ma attenzione al Real Madrid. Secondo fonti provenienti dalla Spagna, i Blancos avrebbero individuato in Dybala il grande acquisto per questa sessione di mercato. Le ‘Merengues’ vorrebbero portare il numero ’10’ della Juventus a Zinedine Zidane come regalo per la vittoria della Liga e i bookmaker non sono così scettici. Lo sgambetto al Barcellona, infatti, è quotato a 4,50. Chi vincerà "El Clasico" per la Joya?