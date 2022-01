Per la difesa l'Alessandria sta cercando un rilancio per Coccolo, che dalla Spal rientra alla Juventus e che è già stato bloccato dalla Reggina.



I grigi sono sempre in pressing sul Frosinone per avere il mediano Gori. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Perugia corteggia D'Urso (Cittadella).