Juventus, un errore pensare di vendere Yildiz: i casi Fagioli e Huijsen non insegnano nulla?

per domani, per analizzare ilinsieme all’amministratore delegatoe, secondo Sky, senza il direttore sportivoe senza l'allenatoredei bianconeri. Il vertice avrà come argomento principale la situazione di GEDI Gruppo Editoriale, di cui Scanavino è presidente, ma a margine si parlerà anche della Juventus. Innanzi tutto,della squadra e vorrà capire come la dirigenza intenda gestire il finale di stagione, nel quale, che equivale alla qualificazione alla prossima Champions League. Quindi verrà valutata anche la posizione di Motta, in discussione per le modalità di gestione di squadra, spogliatoio e cambi durante la stagione, e per le pesanti sconfitte dell'ultimo mese (PSV, Empoli, Atalanta e Fiorentina).

, perché oltre ai mancati introiti dei ricchi premi Uefa per la partecipazione alla Champions League, un anno senza l'Europa che contai giocatori attualmente in prestito con diritto o obbligo di riscatto (e si parla di circa 80 milioni di euro),(e il profilo di Kolo Muani potrebbe essere fra questi).

, già all'ordine del giorno a gennaio (leggasi: Cambiaso-Manchester City) pur in una situazione che, allora, non faceva presagire un finale di stagione così complicato. Durante la prossima estate, sia che la Juventus si qualifichi alla Champions League, sia che fallisca l'obiettivo, qualche nome eccellente potrebbe essere sacrificato.e (e ultimamente 'panchinata') della Juventus. Dice Gianluca Di Marzio, nell'intervento odierno a Sky Sport: ", a prescindere dalla qualificazione in Champions, perché comunque è il più richiesto ed è un giocatore che in Premier League ha tanti estimatori importanti, tra cui il Manchester United e comunque dipende anche da chi sarà l'allenatore della Juventus l'anno prossimo, però è chiaro che il suo sacrificio potrebbe permettere alla Juventus di fare degli investimenti perché la Juve ha dimostrato l'estate scorsa, poi che non abbiano funzionato questi acquisti è un altro discorso, ma le cessioni e chi è andato via hanno permesso alla Juventus di reinvestire la somma e di mettere altri fondi per continuare a migliorare la squadra".

. E ci sarebbe da chiedersi, in quel caso,, durante le quali ha ceduto giocatori giovani e destinati, nei sogni dei tifosi, a restare a lungo in bianconero, giocatori che, appena ceduti, hanno immediatamente iniziato a fare bene nelle loro nuove squadre. E. Se non guardasse solo all'aspetto finanziario,, solo un anno dopo avergli assegnato la maglia numero 10. A 20 anni ancora da compiere, Yildiz è un giocatore sul quale investire a occhi chiusi, a prescindere da come venga utilizzato dall'attuale allenatore. Tenere Yildiz vorrebbe dire non dover ripartire da zero con un nuovo profilo, vorrebbe dire non vederlo esplodere con un'altra maglia. E infine, tornando all'aspetto economico, vorrebbe anche dire guadagnarci di più, da una eventuale cessione, fra qualche anno.