Juventus, un totem per Allegri: celebrate le 406 panchine in bianconero

Solo Giovanni Trapattoni meglio di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus: le 406 presenze messe assieme dall'allenatore livornese sono state celebrate oggi, 20 febbraio, all’interno dello Juventus Museum, dove è stato posizionato un totem dedicato proprio a questo traguardo.



LE PAROLE DI FERRERO - "Siamo felici e orgogliosi di celebrare oggi un numero così importante e storico come quello che ha raggiunto il nostro mister", le sue parole, cui hanno fatto eco quelle di Allegri: "Un traguardo che rappresenta un percorso che ha nuove sfide davanti a noi, sia in campionato che in Coppa Italia. Le panchine portano il mio nome, ma sono da condividere da tutto il mio gruppo di lavoro che ha trascorso e trascorre con me così tanto tempo".